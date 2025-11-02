Atentado contra Víctor Arley Chavarro, presidente del Concejo de El Hobo, Huila

Un atentado armado registrado la noche del sábado interrumpió la tranquilidad del municipio de El Hobo, Huila. En el hecho sicarial, tres personas resultaron heridas, entre ellas el presidente del Concejo, Víctor Arley Chavarro Moreno.

Según información de la Policía, dos hombres armados ingresaron al establecimiento comercial de propiedad del concejal del partido Alianza Verde y, sin mediar palabra, dispararon contra el dirigente político y las personas que lo acompañaban.

“De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban en un establecimiento de comercio cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada. Entre los lesionados está el concejal del municipio, quien presenta una herida en la zona abdominal que no compromete su vida, al igual que las otras dos personas afectadas”, señaló el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila.

Tras el ataque sicarial, las autoridades activaron un operativo en la zona con el fin de capturar a los responsables de este hecho que alteró el orden público en el norte del departamento.



“En el municipio de Hobo, en coordinación con las unidades de Policía de Campoalegre, Gigante y Yaguará, mantenemos activado el plan candado con el objetivo de localizar y capturar a los responsables del hecho de violencia en el que resultaron tres personas lesionadas por arma de fuego”, agregó el oficial.

Este no es el primer atentado del que ha sido víctima el cabildante. El 9 de octubre de 2024, mientras se movilizaba por la vía que comunica el municipio con Yaguará, también resultó herido al ser interceptado por hombres armados que le dispararon, aparentemente para robarlo.

“Nuestra Seccional de Investigación Criminal, con el apoyo de Inteligencia Policial, avanza en la recolección de información, entrevistas, videos de cámaras de seguridad y demás elementos materiales probatorios que nos permitan identificar, individualizar y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho”, concluyó el coronel Téllez.