Defensoría advierte aumento de reclutamiento forzado y presencia de grupos armados ilegales en Huila

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó como compleja la situación de vulneración de derechos humanos en el occidente y sur del Huila. La funcionaria fue enfática al expresar su preocupación por el aumento del reclutamiento forzado de menores, fenómeno que, según indicó, se viene presentando desde 2024.

Durante su visita al departamento, donde se reunió con el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y con los alcaldes de municipios como La Plata y Pitalito, Marín Ortiz rechazó el constreñimiento e instrumentalización de líderes comunales por parte de las disidencias de las Farc.

“Con preocupación seguimos advirtiendo graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afectan a toda la población, pero especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes están siendo víctimas de múltiples afectaciones, como la vulneración del derecho a la educación, situación que ha conllevado al incremento del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. También hay múltiples casos de constreñimiento a líderes y lideresas comunales, que, pese a los riesgos, siguen resistiendo”, señaló la defensora.

La funcionaria manifestó su preocupación por la expansión sostenida de las disidencias de las Farc y del ELN, a pesar de las siete alertas tempranas emitidas por la entidad en el departamento.



“Hoy hacen presencia las disidencias del Estado Mayor Central, de la línea de ‘Mordisco’, que hasta hace unos meses, o tal vez un año, decíamos: están viniendo del Cauca y se devuelven. Pero hoy en día estamos viendo que hay un frente que hace presencia permanente en el Huila. No es solo un paso intermitente, es un proceso de consolidación de su presencia en el territorio. También está la nueva presencia del ELN, que era algo que no se había visto en el departamento del Huila, así como las disidencias de la línea de ‘Calarcá’ y también de la Segunda Marquetalia”, explicó Marín Ortiz.

Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas urgentes, con inversión social y acciones efectivas que frenen la expansión de los grupos armados ilegales.