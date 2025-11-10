En vivo
Blu Radio  / Nación  / Defensoría del Pueblo lanza alerta urgente por escalada de violencia en Tibú

Defensoría del Pueblo lanza alerta urgente por escalada de violencia en Tibú

La Defensoría del Pueblo advirtió un alto riesgo para la población de Tibú, Norte de Santander, por la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc.

Defensoría del Pueblo habló sobre el paro armado del ELN
Defensoría habló sobre afectaciones del paro armado del ELN en el Chocó.
AFP y Defensoría del Pueblo
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

