Siete veredas de Puerto Rondón atrapadas en enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc

El personero municipal de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas, advirtió que desde 2022 el conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc mantiene en riesgo permanente a los campesinos de siete veredas rurales.

“Los enfrentamientos, que inicialmente se concentraron en Normandía, Progreso, Paraíso y El Paisaje, se han desplazado hacia Ripial, Maporal y El Perocero”, explicó el funcionario.

Según Vanegas, la población ha recurrido a medidas desesperadas para sobrevivir. “Las familias se refugian en viviendas marcadas con trapos blancos y salen con banderas del mismo color para buscar alimentos o desplazarse sin ser confundidas con combatientes. Es una forma de pedir respeto a los actores armados”, detalló.

La situación humanitaria se agrava por el aislamiento geográfico. Para llegar a las veredas más afectadas se requiere cruzar el río Cravo, que no cuenta con puente, y las vías se encuentran anegadas por la temporada de lluvias.



“Se necesita pasar por tres municipios para acceder a esas zonas. Por eso, a las comunidades les resulta más fácil salir hacia la ciudad de Arauca que regresar al casco urbano de Puerto Rondón”, añadió el personero.

La Personería coordina acciones con la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para atender la emergencia, aunque las condiciones de seguridad y movilidad dificultan el ingreso de ayuda.

Vanegas hizo un llamado urgente a las estructuras armadas —la disidencia de las Farc y la estructura Domingo Lain del ELN— para que respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Pedimos que no se afecte a la población civil y que se respeten los símbolos de protección que la misma comunidad ha adoptado. Es urgente evitar más víctimas en esta confrontación que tiene atrapadas a siete veredas del municipio”, concluyó.