Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Movimiento Canábico debate decreto que prohíbe consumo de drogas en parques de Bucaramanga

Movimiento Canábico debate decreto que prohíbe consumo de drogas en parques de Bucaramanga

El decreto 0907 de 2025 comenzó a regir el 24 de diciembre y prohíbe el consumo en un radio de 60 metros alrededor de parques, canchas deportivas, zonas históricas y centros educativos.

