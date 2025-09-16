Representante Ocampo presentará proyecto para la regulación del cannabis de uso adulto

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, radicará este martes un proyecto de ley que busca la regulación del cannabis de uso adulto y la inserción al mercado de pequeños cultivadores.

“El Proyecto de Ley busca la creación de un marco regulatorio para el desarrollo de la cadena productiva y el acceso a la planta de cannabis para uso adulto. Del mismo modo, establece las disposiciones para proteger a la población de los potenciales riesgos asociados al consumo”, señaló Ocampo.

Esta decisión se conoce solo horas después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara su descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas.

"Lo que estamos buscando nosotros es solucionar un problema. Regular el tema del cultivo de la

marihuana y permitir que en Colombia se pueda comprar de manera libre, priorizando a los cultivadores y productores nacionales en zonas preexistentes”, aseguró Ocampo.

Según el representante, el proyecto busca “medidas para la inserción al mercado de pequeños productores, especialmente, de quienes sean caracterizados como cultivadores preexistentes indígenas y campesinos de territorios victimizados por la violencia”.