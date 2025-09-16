Mandatarios antioqueños cuestionan al Gobierno Nacional por desertificación de Estados Unidos

La reciente decisión de Estados Unidos frente a desertificar y condicionar la asistencia a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico ha generado pronunciamientos desde la capital antioqueña, especialmente por parte del alcalde Federico Gutiérrez, quien nuevamente aprovechó para cuestionar la gestión del gobierno Petro en esta materia.

El mandatario, quien recientemente adelantó una agenda con funcionarios y congresistas de ese país en Washington, aseguró que el actual Gobierno nacional ha recorrido todos los caminos posibles para llevar al deterioro en las relaciones bilaterales, especialmente, permitiendo el aumento de cultivos de coca.

"Esto era de esperarse. Petro se puso del lado de los peores criminales. Son los únicos que han ganado con este nefasto gobierno. En medio de todo, tendríamos salidas como país, pero al ver las absurdas declaraciones de Petro en este momento, su intención es que Colombia pierda esta posibilidad y que quedemos sumidos en el cabo", destacó el mandatario.

En este mismo sentido, se pronunció en su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón, quien se refirió a la determinación estadounidense como “una radiografía del fracaso de la paz total” y declaró que la promoción en materia de seguridad como el gobierno que más incautaciones de droga ha realizado “no es prueba de mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico, es más bien la prueba reina de un pico histórico en la producción”.

Sobre la decisión Estados Unidos, advirtió que podría revisar la descertificación si se toman medidas drásticas para erradicar matas de coca y disminuir producción de cocaína, un asunto que no es ajeno al territorio antioqueño, pues uno de los enclaves más importantes del país en esta materia se ubica en zonas limítrofes entre el Norte y el Bajo Cauca, en municipios como Valdivia, Cáceres, Tarazá, Ituango y Briceño.