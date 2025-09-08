Desde Washington, Federico Gutiérrez pidió mantener ayudas de EE.UU. para la Fuerza Pública

En medio de la tormenta política que ha generado la visita de los alcaldes de Medellín y Cali a Estados Unidos para hablar de diferentes temas como, por ejemplo, la seguridad, Federico Gutiérrez volvió a defender su estadía en Washington indicando que realizó el viaje para poder trabajar por temas que le competen a la capital de Antioquia.

Según el mandatario uno de los puntos que busca fortalecer es la relación que tiene la Alcaldía de Medellín con el FBI y HSI, dos entidades que han sido importantes para que las autoridades locales combatan la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con la captura de tres hombres en territorio estadounidense.

Sin embargo, Gutiérrez también fue enfático en asegurar que está representado a quienes están preocupados por la situación del país, más si se tiene en cuenta que está en duda una posible descertificación en la lucha contra las drogas para Colombia por parte de los Estados Unidos. El mandatario aseguró que ese tema es competencia del Gobierno nacional, pero de igual manera mostró su preocupación.

"El tema de la desertificación le corresponde netamente a esa discusión al gobierno de Colombia con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no intervenimos en ese punto, pero eso sí, en caso de que se llegue a dar una descertificación, sea muy importante que no se le quite el apoyo a nuestra Policía, nuestro Ejército, nuestras fuerzas militares en el combate del narcotráfico.

A la polémica por presuntas extralimitaciones por parte del alcalde de Medellín, también se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró en su cuenta de X que denunciará tanto a Gutiérrez como al alcalde de Cali, Alejandro Eder, por usurpación de funciones e, incluso, dejó abierta la posibilidad de una denuncia por abandono del cargo. Benedetti confirmó que, “ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y orden público”.

En relación con las peticiones que realizaría Gutiérrez en la visita que se extenderá hasta este 10 de septiembre, el mandatario informó que iba a pedir la extradición de los responsables del asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia, por lo que la congresista Isabel Zuleta le pidió la Procuraduría General de la Nación que investigue al alcalde de Medellín por suplantación.

Por último, Federico Gutiérrez manifestó que, “no nos vamos a dejar intimidar. Estamos cansados de que intimiden a todo el mundo, no lo vamos a hacer nosotros y por eso estamos acá”.