Autoridades refuerzan seguridad en Bucaramanga ante alta afluencia de compradores

Un fuerte operativo de seguridad se encuentra desplegado en distintos sectores de Bucaramanga, especialmente, en el centro de la ciudad, en la conocida zona de los zapatos en el barrio San Francisco, los centros comerciales y otros puntos estratégicos. Esto, con motivo de la alta actividad comercial propia de la temporada decembrina.

En total, 3.500 uniformados de la Policía se encuentran distribuidos en toda el área metropolitana con el objetivo de blindar la ciudad y garantizar la seguridad de propios y visitantes en medio del incremento de compradores y visitantes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, destacó la magnitud del dispositivo instalado en el corazón de la ciudad.

“Tenemos un dispositivo gigantesco en el centro de la ciudad, con 56 hombres de la Policía, 36 cuadras completamente cubiertas, colmadas de personas que están haciendo compras, incluidos los 11 centros comerciales que tenemos”, puntualizó.



Las autoridades explicaron que estas acciones buscan prevenir delitos, evitar que los espacios públicos sean ocupados por estructuras delincuenciales y ofrecer tranquilidad a los ciudadanos durante esta temporada de alta movilización.

“Son herramientas que nos van a ayudar a seguir avanzando en los temas de seguridad en la ciudad y a prevenir que los espacios públicos sean tomados por la delincuencia”, agregó el general Quintero.

La Policía reiteró el llamado a los ciudadanos para que adopten medidas de autocuidado, eviten portar grandes sumas de dinero en efectivo y reporten cualquier situación sospechosa a la línea 123.