Zulma Guzmán Castro

Autoridades refuerzan seguridad en Bucaramanga ante alta afluencia de compradores

Más de 3.500 uniformados vigilan las principales zonas comerciales de la ciudad durante la temporada decembrina.

Aglomeración en el centro y centros comerciales de Bucaramanga.
Imágenes propias. Aglomeración en el centro y centros comerciales de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

