Salud

“El caos sería espantoso”: Pacientes Colombia por traslado masivo de usuarios de EPS intervenidas

Una nueva alerta se encendió en el sector salud luego de que la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud, alertara sobre un traslado masivo de afiliados entre EPS estipulado en proyecto de decreto del Gobierno.

Los personeros del departamento lanzaron un S.O.S ante la grave crisis que enfrenta la salud principalmente en la entrega de medicamentos y la atención en las EPS.
Foto: suministrada
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

