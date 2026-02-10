El llamado a imputación contra Ricardo Roa: Mañanas Blu, lunes, 10 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 10 de febrero de 2026:
- Juan David León, abogado de Ricardo Roa, habló de las imputaciones de la Fiscalía al presidente de Ecopetrol.
- Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, se refirió sobre la situación en la ciudad por las fuertes lluvias.
- Álvaro Molina, representante de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, comentó sobre la alerta por decreto del Gobierno para trasladar a 6 millones de pacientes.
- Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, habló de las lluvias y frente frío en Colombia.
- Yeison Mesa, presidente del sindicato de Migración Colombia - Osemco, dio detalles sobre el plan tortuga en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.
