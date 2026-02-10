En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades demolieron 12 viviendas que estaban en alto riesgo en el centroriente de Medellín

Autoridades demolieron 12 viviendas que estaban en alto riesgo en el centroriente de Medellín

La alcaldía aseguró que las estructuras en el barrio Villatina eran un peligro inminente, por lo que fue necesaria la intervención inmediata.

Publicidad

Publicidad

Publicidad