Autoridades demolieron 12 viviendas que estaban en alto riesgo en el centroriente de Medellín

En un operativo realizado por diferentes autoridades en Medellín, se logró evidenciar la necesidad urgente de intervenir y demoler 12 viviendas ubicadas en el barrio Villatina, esto con el propósito de garantizar las condiciones seguras y así prevenir un movimiento en masa.

La Alcaldía de Medellín indicó que las estructuras están ubicadas en zonas de alto riesgo, por lo que se priorizaron las obras de mitigación y estabilización del terreno para disminuir la amenaza en esta zona del Nororiente de la capital de Antioquia.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que este procedimiento también se realiza porque se han identificado antecedentes de ocupación en zonas de alto riesgo no solo en el barrio Villatina sino en otras zonas de la ciudad.

"Se adelanta una intervención técnica y social en el sector de Villatina de la Comuna 8, tras el concepto del DAGRD, que determinó la necesidad de demoler 12 estructuras que estaban ubicadas en una zona de alto riesgo por movimiento en masa. Esta decisión se toma con base en un análisis riguroso", expresó el funcionario.



Hay que mencionar que los análisis estructurales y del suelo lograron identificar que el grupo de edificaciones requiere demolición para poder garantizar las obras de mitigación, por lo que las viviendas ya fueron caracterizadas, notificadas y desocupadas para prevenir inconvenientes durante las labores técnicas.

Se espera que en las próximas horas se instale un Puesto de Mando Unificado para poder hacerle seguimiento operativo y jurídico a la situación y así garantizar el control territorial en el marco de la calamidad pública decretada desde el 2025 en Medellín.