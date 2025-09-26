En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Agente de tránsito tuvo que tirarse a caño para evitar agresión de ciudadano en Turbo, Antioquia

Agente de tránsito tuvo que tirarse a caño para evitar agresión de ciudadano en Turbo, Antioquia

La situación se produjo tras un operativo de rutina en el que el conductor de un vehículo se encontraba sin los respectivos documentos.

Agresión guarda Turbo, Antioquia.jpg
Agresión guarda Turbo, Antioquia.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Un nuevo caso de agresión contra un funcionario público en Antioquia ha generado reacciones encontradas en redes sociales luego de conocerse los videos en los que un procedimiento de tránsito terminara en riña en inmediaciones de una quebrada en el municipio de Turbo.

La situación fue protagonizada por un ciudadano que transitaba en un motocarro sin placa, sin seguro y sin licencia que fue requerido por parte de un agente de tránsito del distrito en medio de un retén habitual en zona urbana.

La solicitud del funcionario y la posibilidad de imponer las sanciones correspondientes generaron inconformidad en el ciudadano, quien intentó apuñalar al guarda por lo que este tomó la decisión de lanzarse a un caño cercano donde otros de sus compañeros llegaron para inmovilizar al agresor.

Tras lo ocurrido, el vehículo fue inmovilizado por parte de las autoridades y el agresor se presentó voluntariamente en la Secretaría de Movilidad para aclarar lo sucedido, además de reconciliarse con el guarda.

Adalberto Salazar, secretario de Movilidad de Turbo, rechazó este tipo de situaciones de intolerancia e invitó a la ciudadanía a circular con todos los documentos y vehículos en regla.

Lea también:

  1. Capturados por rifas ilegales en Turbo.jpg
    Capturados por rifas ilegales en Turbo.
    Policía Urabá
    Antioquia

    Capturaron 4 personas por promocionar rifas ilegales en Turbo, Antioquia: tenían 800 boletas

"Nosotros seguimos rechazando toda clase de agresión en el Distrito de Turbo de una manera categórica. No debía haber llegado hacia allá porque sabemos de que tenemos que andar al día. Y el agente reconoce que cuando se siente agredido, procede. Pero hoy queremos decirle a la población que, por favor, andemos como debe andar un ciudadano de bien", advirtió.

El funcionario también advirtió que al tiempo que continuarán estos controles, ya que se ha identificado incumplimientos reiterados a la norma, también seguirán capacitando a los agentes en la ejecución de procedimientos siempre apegados a ley y el respeto por la ciudadanía.

