Capturaron 4 personas por promocionar rifas ilegales en Turbo, Antioquia: tenían 800 boletas

Autoridades en Antioquia siguen aumentando controles contra actividades ilegales como rifas y apuestas que no cuentan con los respectivos avales de autoridades territoriales y que dejan millonarios fraudes a las rentas públicas.

En medio de una de las intervenciones más recientes, la Policía logró la captura de cuatro personas en el municipio de Turbo que estaban utilizando megáfonos para promocionar este tipo de sorteos.

Se trata de una mujer de 30 años y un hombre de 35 años, ambos colombianos, así como dos hombres extranjeros de 31 y 27 años de edad, que tenían en su poder un total de 800 boletas sin los respectivos soportes que acreditan la legalidad de las actividades que llevaban a cabo. Así lo expuso

"El operativo se desarrolló en vía pública y en el barrio Gaitán, donde la Patrulla de Vigilancia y Uniformado de la Seccional de Investigación Criminal sorprendieron a cuatro ciudadanos cuando utilizaban megáfonos para promocionar boletas de azar sin autorización", reportó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía en Urabá.

Los capturados y el material incautado, que al parecer correspondería a tres sorteos diferentes, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de ejercicio ilícito de monopolio rentístico.

Las autoridades reiteraron que participar de este tipo de actividades afecta recursos destinados a temas como la salud y la inversión social por parte de entidades territoriales. Aseguraron que estos sorteos se tratan tareas reservadas exclusivamente a entidades autorizadas como la Sociedad de Capital Público Departamental de Antioquia, para el caso del departamento, y Coljuegos.