Abatieron a 'Miguelito', señalado cabecilla del Clan del Golfo en el Occidente de Antioquia

Las autoridades indicaron que este resultado representa un golpe contundente contra el Clan del Golfo, que mantiene presencia en varios municipios en esa subregión.

Alias Miguelito.jpg
Alias 'Miguelito'.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

En el Occidente de Antioquia, tropas del Ejército Nacional neutralizaron a alias ‘Miguelito’, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo y quien fue abatido durante combates registrados en zona rural del municipio de Frontino.

Según confirmó el teniente coronel Sergio Gutiérrez Mesa, comandante del Batallón de Infantería N.32 Pedro Justo Berrío, alias 'Miguelito' era considerado mano derecha de alias 'Fidel' y habría sido el responsable del ataque contra la base militar de Gorgola, ocurrido en septiembre de este año, donde resultaron afectados varios soldados.

"Entre sus funciones tenía la orden de amedrantar a la población civil por su conocimiento en el manejo de explosivos, coordinado a la explotación ilegal de yacimientos mineros de oro para financiar las rentas criminales de la estructura central del Clan del Golfo", indicó Gutiérrez Mesa.

Durante la operación, desarrollada por unidades de la Cuarta Brigada de la Séptima División, fueron incautadas armas, munición y equipos de comunicación pertenecientes a la estructura criminal.

Las autoridades indicaron que este resultado representa un golpe contundente contra el Clan del Golfo, que mantiene presencia en varios municipios del occidente antioqueño.

El Ejército reiteró que continuará las operaciones ofensivas para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la región.

