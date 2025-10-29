Ofrecen recompensa por implicados en atentado contra la Policía en el Occidente de Antioquia

Luego de un Consejo de Seguridad en el municipio de Armenia Mantequilla, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la reciente captura de alias 'Lucumí', responsable directo del atentado a la Policía Nacional en esa localidad, pero reconoció que faltan más criminales que deben estar tras las rejas, para la tranquilidad del Occidente del departamento.

Por ello, anunció una millonaria recompensa para quien de información que permita la captura de dos importantes cabecillas del Clan del Golfo de esa zona, para esclarecer el ataque a la Fuerza Pública ocurrido el pasado 22 de abril en el municipio de Ebéjico.

"Ofrecemos hoy una recompensa hasta de 100 millones de pesos por los bandidos de alias 'Chamaco' y 'Borracho', responsables de haber atacado a nuestra Policía Nacional en el corregimiento Sevilla", precisó Rendón.

El mandatario departamental resaltó la reducción de los homicidios que han registrado los municipios de Armenia, Heliconia y Ebéjico, que es del 67 % en comparación para el mismo periodo de 2024, sin embargo, expuso lo siguiente:



“Hay que arreciar el trabajo operativo en el corregimiento el Pueblito de Heliconia, y buscar que las situaciones de inseguridad que se han registrado allí se puedan contener”.

Al encuentro de seguridad también asistieron autoridades locales, Ejército, Policía, Fiscalía e ICBF, cada uno de los cuales suscribió compromisos con las comunidades ante las situaciones que se puedan presentar.

Sobre alias 'Lucumí', cabecilla urbano del Clan del Golfo en el Norte de Antioquia, hay que recordar que fue capturado en septiembre en Belmira. Durante el operativo se incautaron un arma de fuego, cartuchos y celulares.

El hombre, con más de cinco años en la estructura criminal, es señalado de homicidios, extorsiones y del atentado contra una patrulla policial ocurrido el 18 de julio de 2025 en el barrio La Cumbre.