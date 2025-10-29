Abatidos 5 integrantes del Clan del Golfo en operación militar en zona rural de Abriaquí, Antioquia

El Ejército desplegó una operación de alto impacto en zona rural del municipio de Abriaquí, al occidente antioqueño, dirigida contra las estructuras del Clan del Golfo que mantienen presencia y control ilegal en la región, tras la ofensiva militar ordenada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

De acuerdo con información oficial preliminar, el resultado de la intervención deja, hasta el momento, como saldo la muerte en desarrollo de operaciones militares de al menos cinco integrantes de ese grupo armado organizado, además de varias capturas y la incautación de material de guerra, entre ellos fusiles, munición, equipos de comunicación y elementos de intendencia.

La acción fue ejecutada por tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Policía y la Fiscalía, luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar un campamento utilizado por esa estructura para planear extorsiones, controlar rutas del narcotráfico y coordinar ataques armados en diferentes municipios del norte y Bajo Cauca antioqueño.

Soldado referencia Foto: AFP

El enfrentamiento se presentó durante la madrugada de este miércoles, cuando los uniformados ingresaron al área donde se encontraban los hombres armados. Tras varios minutos de combate, las tropas lograron neutralizar a los presuntos integrantes del Clan del Golfo y asegurar el área, donde continúa el despliegue militar.



El operativo se desarrolla tras una reunión extraordinaria de seguridad adelantada recientemente en Antioquia, en la que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó fortalecer la ofensiva operacional en todo el departamento, priorizando las zonas con alta incidencia de narcotráfico, minería ilegal y confrontaciones entre grupos armados.

A esta hora continúa el despliegue de las tropas en la zona, donde se mantienen operaciones de registro, control y verificación. Las autoridades buscan determinar la identidad de los abatidos y establecer si entre ellos se encontraban cabecillas o coordinadores de las subestructuras del Clan del Golfo que operan en esta región del país