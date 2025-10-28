Clan del Golfo asesinó a 2 mujeres en Antioquia: les habrían encontraron mensajes con disidentes

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades en Antioquia, fueron asesinadas dos mujeres en los municipios de Yarumal y Valdivia. Según las versiones preliminares, las mujeres habrían sido ultimadas por tener supuestas relaciones con grupos delincuenciales ajenos al Clan del Golfo.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que fueron los mismos integrantes del Clan del Golfo quienes interceptaron a las mujeres y las obligaron a entregarles sus teléfonos celulares para revisarlos y extraer información de su supuesta relación con el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó las mujeres fueron intimidadas con arma de fuego y luego de leer algunos mensajes fueron baleadas por los ilegales que luego huyeron del lugar.

"Ubicaron conversaciones con integrantes de otra estructura criminal y creeríamos que bajo esa premisa fue el motivo por el cual ultimaron a estas jóvenes. Lamentable que se esté enfrentando en estos jóvenes de 18 años una situación, una confrontación de especialmente por línea de mando a los cabecillas principales", señaló el oficial.



Aunque uno de los homicidios ocurrió en la vereda La Paulina de Valdivia y el otro hecho en la vereda El Cedro de Yarumal, a varios kilómetros de distancia, las autoridades no descartan que haya sido un delito relacionado por cómo se ejecutaron los homicidios y por los posibles actores materiales de la situación.

De momento, y mientras avanzan las investigaciones para poder esclarecer ambos crímenes, las dos mujeres de 18 años fueron trasladadas hasta los cascos urbanos de los municipios donde fueron asesinadas para que las autoridades competentes comiencen con las labores pertinentes.