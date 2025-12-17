Santa Marta vive este miércoles, 17 de diciembre, una jornada histórica para el deporte local con la exaltación de sus máximos referentes, encabezados por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

En la Marina Internacional de la ciudad, a partir de las 4:30 de la tarde, se llevará a cabo un acto solemne en el que el Concejo Distrital rinde un homenaje a los deportistas que han llevado el nombre de la capital del Magdalena a escenarios nacionales e internacionales.

El presidente del Concejo de Santa Marta, Pedro Gómez, explicó en Blog Deportivo que este reconocimiento se ampara en la Ley 17 de 1989 y salda una “deuda histórica” con quienes han dado prestigio y visibilidad a Santa Marta a través del deporte.



¿Quiénes serán homenajeados?

El evento incluye la imposición de la condecoración San Pedro Alejandrino a figuras emblemáticas como el propio Valderrama, su primo Didi Álex Valderrama, las patinadoras Kerstin Sarmiento y María Fernanda Timms, la atleta Natalia Linares, el medallista Arnovis Dalmero y otros destacados exponentes del atletismo, el softball y disciplinas emergentes.

Natalia Linares celebrando su medalla en el Mundial de Atletismo Foto: AFP

En medio de un ambiente de fiesta, con el mar Caribe como telón de fondo, la ceremonia combina deporte, cultura y música, con la participación especial del artista samario Michel Torres.



Para los expertos en Blog Deportivo, más allá de los nombres, el acto simboliza el reconocimiento de una ciudad que honra a sus ídolos y celebra el legado deportivo que ha marcado generaciones, con ‘El Pibe’ como imagen eterna del fútbol samario y colombiano.