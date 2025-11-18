"Pensé que era el Tino": el 'Pibe' recuerda cómo se enteró de la muerte de Andrés Escobar

El 2 de julio de 1994, el fútbol colombiano se vio empañado por la violencia en el país con el sorpresivo y doloroso asesinato del defensor Andrés Escobar, quien llegó a su natal Medellín tras disputar la Copa del Mundo con la Selección Colombia, en donde, lamentablemente, anotó un autogol que le terminó costando la vida en su propia ciudad.

Sin duda, un día que, lamentablemente, no se ha podido olvidar por parte de sus excompañeros de equipo y, por supuesto, de la Selección Colombia. Uno de ellos el ‘Pibe’ Valderrama que estuvo a su lado durante la era de ‘Pacho’ Maturana y aún no olvida el día que le contaron de la muerte de su compañero, al que “veía como el más juicioso del grupo”.

Andrés Escobar Fotp: AFP

Así se enteró el ‘Pibe’ Valderrama de la muerte de Andrés Escobar

Luego de la eliminación del Mundial, el capitán de la tricolor viajó nuevamente a territorio colombiano y sin saber nada, aterrizó en Bogotá cuando la azafata lo detuvo y le pidió que saliera de último porque necesitaban hablar con él.

“Nadie me dijo nada. Llego a Bogotá, me voy a levantar y la azafata me dice: ‘Carlos tranquilo’. Me dice: ‘¿No sabes?’, yo sin saber nada, primero pensé en mis viejos. Cuando me dice que asesinaron un compañero mío (…) Ayer, en Medellín, me dice. Peor todavía. No pensaba en él (Andrés), me imaginé a Faustino, el Tino, que siempre salía. Más en Medellín y que él estaba allá. Me senté y se me salieron las lágrimas, sin saber quién era. Cuando me dice que Escobar, no me lo podía creer, él no salía con nosotros”, recordó el ‘Pibe’ Valderrama en diálogo con Andrés Cantor.



Pibe Valderrama // Foto: AFP

La relación del ‘Pibe’ y Andrés Escobar

Durante varios fueron compañeros en la Selección Colombia de Francisco ‘Pacho’ Maturana, en donde fueron a dos mundiales siendo figuras, incluso, compartiendo en varias ocasiones la banda de capitán.

El ’10’ de la selección recordó al defensor como una persona impecable, que, lamentablemente, la violencia le quitó sus sueños.