Procuraduría abre investigación contra concejal Andrés Escobar tras acusaciones de su expareja

Luego de la denuncia hecha por Melissa Escobar, expareja sentimental del concejal de Cali, Andrés Escobar, en la que acusaba al cabildante de presuntas conductas de violencia de género, presiones laborales y mal manejo de su esquema de seguridad, la Procuraduría ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el concejal de Cali.

Tras conocer la denuncia realizada por Melissa Escobar a través de redes sociales y medios de comunicación, el ente de control inició el proceso para determinar la veracidad de estas acusaciones y esclarecer si Escobar habría incurrido en alguna falta disciplinaria.

A través de un comunicado, la Procuraduría señaló que “con este proceso busca establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y determinar si le asiste o no responsabilidad disciplinaria que tiendan a demostar la inexistencia del ilicito disciplinario o que lo exima de responsabilidad”.

Por el momento, el concejal de Cali no se ha pronunciado sobre la apertura de esta investigación disciplinaria.