Procuraduría abre investigación contra concejal Andrés Escobar tras acusaciones de su expareja

Procuraduría abre investigación contra concejal Andrés Escobar tras acusaciones de su expareja

El concejal de Cali será investigado por presunto manejo inadecuado de sus esquema de seguridad de la UNP, además de supuestos hechos de violencia de género contra su expareja sentimental.

