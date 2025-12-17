Abrazada con sus hijos: así celebró Shakira el título del Junior de Barranquilla

El Carnaval se adelantó en Barranquilla gracias al Junior y su título de la Liga BetPlay tras imponerse 4 a 0 en el global de la gran final. Fiesta a la que sumaron grandes personalizades, entre esas el presidente, y, ahora, la reconocida cantante Shakira que también mostró su felicidad por el triunfo.

A través de su cuenta de Instagram, en un video, la ‘Loba’ mostró su felicidad por el triunfo tiburón el cual vivió al lado de sus hijos, a quienes abraza mientras salta y grita por el título. Clip que se ha hecho viral y ha recibido miles de comentarios de apoyo por los seguidores, en especial por los barranquilleros.

“Junior tu papá”, fue el único mensaje que puso la artista en el video tras el título, mientras celebraba al lado de su familia este hito. Hecho que también demostró el crecimiento de la artista con su ciudad, como lo hizo cuando tuvo su concierto en el Metropolitano.

Además, que la cantante se ha acercado a su ciudad con otras acciones y ha acercado a sus hijos a la cultura colombiana en sus últimas visitas, demostrando que de su corazón nunca salió la sangre colombiana.



Este triunfo del Junior ha dado mucho de qué hablar, en especial por la forma en que se dio y el gran nivel que mostraron los dirigidos por Alfredo Arias. Ahora, los tiburones deberán trabajar en la Copa Libertadores 2026, en donde buscarán hacer una presentación histórico y lograr llegar hasta fases finales.