Blu Radio  / Sociedad  / Abrazada con sus hijos: así celebró Shakira el título del Junior de Barranquilla

Abrazada con sus hijos: así celebró Shakira el título del Junior de Barranquilla

La barranquillera se unió a la fiesta de su ciudad pese a la distancia tras el triunfo del cuadro tiburón este 16 de diciembre en ibagué.

