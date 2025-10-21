Tormenta eléctrica dejó inundaciones en el occidente de Medellín: no hay personas lesionadas

Varias zonas inundadas, especialmente en el centro-occidente de la ciudad, es el balance que dejaron las fuertes lluvias que se registraron el Medellín durante la noche del lunes, que generaron además, de acuerdo con el SIATA, el aumento de niveles de riesgo a naranja y rojo en varias quebradas del norte del Valle de Aburrá. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.



Vías inundadas en Medellín

Eso sí, hay que destacar que, de acuerdo con los reportes entregados por autoridades de gestión del riesgo, las fuertes precipitaciones no dejaron personas lesionadas y todo quedó en inundaciones en zonas como vías públicas en sectores de alta transitabilidad como lo son, por ejemplo, la Avenida 80, La Floresta, el barrio Naranjal, Suramericana y el corregimiento de Altavista.

Cabe recordar, además, que las lluvias también obligaron a la finalización dos minutos antes del tiempo reglamentario del partido entre Medellín y Sata Fe en el estadio Atanasio Girardot, que finalizó con empate a un gol.

En medio de las lluvias y a través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó algunas recomendaciones para afrontar de manera segura las fuertes precipitaciones, entre las que mencionó evitar transitar por zonas inundadas o con fuerte corriente de agua, no resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o cables durante la tormenta, desconectar equipos eléctricos sensibles ante posibles descargas y, finalmente, conducir con mayor precaución, manteniendo luces encendidas y distancia con otros vehículos.

Una fuerte tormenta eléctrica afecta a la ciudad de Medellín, causando inundaciones en varios puntos del centro-occidente de la capital de Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/0vSevYwbmk — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 21, 2025

Hay que mencionar finalmente que, de acuerdo con el pronóstico del SIATA, para la noche de este martes también se esperan lluvias pese a que, en general, el sistema preveé un día cálido tanto en Medellín como en los municipios del sur y el norte del Valle de Aburrá.