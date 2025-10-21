En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Amazon

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tormenta eléctrica dejó inundaciones en el occidente de Medellín: no hay personas lesionadas

Tormenta eléctrica dejó inundaciones en el occidente de Medellín: no hay personas lesionadas

Las lluvias generaron además, de acuerdo con el SIATA, el aumento de niveles de riesgo a naranja y rojo en varias quebradas del norte del Valle de Aburrá.

inundaciones-por-lluvias-en-medellin.jpg
Inundaciones en Medellín.
Foto: DAGRD.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Varias zonas inundadas, especialmente en el centro-occidente de la ciudad, es el balance que dejaron las fuertes lluvias que se registraron el Medellín durante la noche del lunes, que generaron además, de acuerdo con el SIATA, el aumento de niveles de riesgo a naranja y rojo en varias quebradas del norte del Valle de Aburrá. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Vías inundadas en Medellín

Eso sí, hay que destacar que, de acuerdo con los reportes entregados por autoridades de gestión del riesgo, las fuertes precipitaciones no dejaron personas lesionadas y todo quedó en inundaciones en zonas como vías públicas en sectores de alta transitabilidad como lo son, por ejemplo, la Avenida 80, La Floresta, el barrio Naranjal, Suramericana y el corregimiento de Altavista.

Cabe recordar, además, que las lluvias también obligaron a la finalización dos minutos antes del tiempo reglamentario del partido entre Medellín y Sata Fe en el estadio Atanasio Girardot, que finalizó con empate a un gol.

Lea también:

  1. inundaciones-en-santa-marta.jpg
    Inundaciones en Santa Marta.
    Foto: suministrada.
    Caribe

    Dos muertos y diez colegios afectados dejaron fuertes lluvias este lunes en Santa Marta

  2. Emergencia en el municipio de San Andrés ante fuertes lluvias.JPG
    Imagen de los habitantes. Emergencia en el municipio de San Andrés ante fuertes lluvias
    Santanderes

    Cuatro municipios de Santander en alerta roja por intensas lluvias e inundaciones

En medio de las lluvias y a través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó algunas recomendaciones para afrontar de manera segura las fuertes precipitaciones, entre las que mencionó evitar transitar por zonas inundadas o con fuerte corriente de agua, no resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o cables durante la tormenta, desconectar equipos eléctricos sensibles ante posibles descargas y, finalmente, conducir con mayor precaución, manteniendo luces encendidas y distancia con otros vehículos.

Hay que mencionar finalmente que, de acuerdo con el pronóstico del SIATA, para la noche de este martes también se esperan lluvias pese a que, en general, el sistema preveé un día cálido tanto en Medellín como en los municipios del sur y el norte del Valle de Aburrá.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Lluvias en Colombia

Emergencias por lluvias

Publicidad

Publicidad

Publicidad