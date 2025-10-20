Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO: online y gratis este encuentro de la Liga BetPlay

El Atanasio Girardot vivirá un duelo inolvidable en la noche de este lunes, 20 de octubre, gracias al Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY, pendiente de la fecha 14 de la Liga BetPlay. Duelo de rojos que será determinante en la clasificación a los cuadrangulares finales.

El más “cómodo” será Independiente Medellín, pues ocupando la tercera posición no necesita tanto de los puntos, sin embargo, querrá adelantar la clasificación antes de tiempo por lo que una victoria sería crucial en ese objetivo; por otro lado, Santa Fe sí necesita sumar debido a que ocupada la octava casilla y un error lo podría dejar fuera de la fiesta.



¿A qué hora juega Medellín vs. Santa Fe HOY? Véalo aquí EN VIVO

Desde las 8:10 de la noche de este 20 de octubre, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe buscarán sumar tres puntos en el estadio Atanasio Girardot por la Liga BetPlay. Por fortuna, si usted es hincha de algunos de estos equipos lo podrá vivir EN VIVO, gratis y online.

A través de YouTube, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de este choque de rojos en el Atanasio Girardot. Para verlo solo necesitará tener acceso a internet en su celular y así seguir este compromiso.

Así llegan ambos equipos a este duelo

Sin duda, el momento del rojo paisa es mucho mejor que el capitalino. Prueba de ello la posición en Liga de cada uno, el primero en tercer lugar y el otro en la octava posición. Además, tras la salida de Bava, el cuadro cardenal no ha encontrado su mejor nivel mientras que los dirigidos por Alejandro Restrepo viven un alto rendimiento.

Futbolistas del DIM // Foto: X @DIM_Oficial

Posibles alineaciones Medellín vs. Santa Fe