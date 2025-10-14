DT del Medellín sigue "con los pies en la tierra" tras goleada contra Once Caldas

El Deportivo Independiente Medellín atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos del semestre. Luego de la contundente goleada ante Once Caldas y de consolidarse como uno de los equipos más goleadores del campeonato, el técnico Alejandro Restrepo prefiere mantener la calma y asegura que su equipo “sigue con los pies en la tierra” de cara al tramo decisivo del torneo.

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el entrenador destacó el trabajo colectivo y la evolución ofensiva del equipo, pues antes era un dolor de cabeza la ausencia de goles.

“Para nosotros como cuerpo técnico lo más importante es tener una idea de juego clara, un funcionamiento que nos permita llegar al área rival con opciones. El equipo lo venía haciendo bien, pero ahora hemos mejorado el porcentaje de acierto en el último tercio”, explicó Restrepo.

El técnico resaltó la importancia de los mediocampistas en la generación y finalización de las jugadas con jugadores claves como Francisco Chaverra, Léider Berrio y Baldomero Perlaza: "Estamos contentos por el presente, pero sabemos que lo más importante viene ahora, en la definición del campeonato”, afirmó.



Brayan León, delantero del Medellín X: @DIM_Oficial

Uno de los puntos más destacados del Medellín ha sido la dupla ofensiva conformada por Bryan León y Francisco Fydriszewski, quien atraviesa un destacado momento. Restrepo elogió la calidad y profesionalismo del delantero argentino.

“A Francisco hay que darle crédito por su talento y conocimiento del rol. Es un jugador que trabaja para el equipo y que entrena la finalización con ambas piernas. Es un ejemplo para los jóvenes”, dijo el estratega.

El entrenador también valoró la química que se ha desarrollado entre sus atacantes, pues ya se conocen mucho más, en comparación con el semestre anterior.

“Hoy no muchos equipos en Colombia juegan con dos delanteros. Requiere tiempo y entendimiento. Bryan y Francisco ya se conocen, saben de sus virtudes y eso les permite jugar con más tranquilidad en el frente de ataque”, agregó.

Más allá de los resultados, Restrepo subrayó el compromiso de todo el plantel, incluso de los jugadores que no son titulares o convocados.

Deportivo Independiente Medellín Foto: X @DIM_Oficial

“Es una de las partes más difíciles de ser entrenador: elegir entre tanta calidad. Tenemos un mediocampo con 7 u 8 jugadores listos para competir. Hay que apelar a la intuición y al momento de cada uno, pero lo importante es que todos estén bien para el cierre del campeonato”, señaló.

Finalmente, el DT elogió la actitud del grupo y el respaldo de la hinchada, que acompañó masivamente al equipo en Manizales.

“El apoyo del público ha sido fundamental. Queremos mantenernos enfocados y seguir creciendo, porque lo que se viene será muy exigente”, concluyó.

Con 30 goles a favor y un fútbol cada vez más sólido, el Medellín se consolida como uno de los grandes protagonistas del torneo. Sin embargo, su técnico insiste: “Hay que seguir trabajando, sin triunfalismos. El objetivo aún no está cumplido”.