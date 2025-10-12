Alianza vs. Junior HOY: vea EN VIVO, gratis y online aquí el partido de la Liga Betplay

Alianza se enfrenta este domingo 12 de octubre al Junior de Barranquilla por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II, en un partido que promete emociones fuertes en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

El compromiso está programado para las 4:10 de la tarde y podrá verse en vivo, online y gratis a través de YouTube, con la transmisión especial del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que llevará todos los detalles minuto a minuto.

Este es el partido EN VIVO

Así llega Alianza y el Junior a la fecha 15

El conjunto vallenato quiere aprovechar su localía para sumar tres puntos que le permitan entrar al grupo de los ocho y acercarse a los cuadrangulares finales. Actualmente, **Alianza Valledupar** ocupa la décima posición con 20 unidades, por lo que una victoria lo dejaría bien posicionado en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Junior de Barranquilla vive un excelente momento futbolístico. Marcha segundo en la tabla general con 25 puntos y tiene la posibilidad de quedarse con el liderato si logra una victoria en Valledupar. Además, es el equipo más goleador del torneo, con 26 tantos, y uno de los principales candidatos al título del torneo clausura.



Alineaciones confirmadas

Alianza: Juan Chaverra, Kevin Moreno, Pedro Franco, Yilson Rosales, Kalazan Suárez, Jhair Castillo, Rubén Manjarrés, Wiston Frenández, Edwin Torres, Jesús Muñoz Y Carlos Lucumi.

DT: Hubert Bodhert

Junior FC: Mauro Silveira, Jhomer Guerrero, Javier Báez, Daniel Rivera, Edwin Herrera, Yeison Suárez, Harold Rivera, Didier Moreno, Jesús Rivas, Guillermo Paiva y Steven Rodríguez.

DT: Alfredo Arias

El duelo entre Alianza y Junior promete ser uno de los más atractivos de la jornada dominical, con dos equipos que llegan necesitados de puntos, pero con estilos de juego que aseguran un partido vibrante de principio a fin.