Derrota del Junior frente al Tolima le cuesta el liderato en la Liga BetPlay

Un duro tropiezo sufrió este domingo el Junior de Barranquilla al caer 0-1 frente al Deportes Tolima en la decimocuarta jornada del Torneo Finalización de la liga colombiana, resultado que le costó el liderato y dejó a Atlético Bucaramanga en la cima de la tabla.

El único gol del encuentro lo marcó el centrocampista Juan Torres, quien silenció el estadio y complicó los planes del equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias. Pese a sus intentos, el Junior no logró revertir el marcador y terminó resignando tres puntos claves.

La derrota pudo ser más amplia de no ser por la destacada actuación del arquero paraguayo Mauro Silveira, que atajó al menos dos remates con destino de gol.

Con este triunfo, el Tolima, bajo el mando del técnico colombiano Lucas González, llegó a 23 puntos y se ubicó en la sexta posición, mientras que Junior quedó segundo con 25 unidades, superado por Bucaramanga, que el sábado venció 2-1 a Envigado.



En el mismo marco de la fecha 14, Deportivo Pasto y Alianza Petrolera protagonizaron un vibrante empate 3-3. El conjunto pastuso estuvo adelante durante casi todo el partido, pero la visita logró igualar en tiempo de adición. Uno de los goles del Pasto fue del paraguayo Facundo Boné, que adelantó a su equipo 2-0 al minuto 32.

La jornada también dejó el descenso consumado de Envigado, histórico formador de talentos como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que tras perder con Bucaramanga quedó condenado a disputar la Serie B el próximo año, 18 años después de su último paso por esa categoría.

Deportivo Cali, por su parte, consiguió una victoria valiosa como visitante al imponerse 0-1 a Deportivo Pereira, alcanzando el octavo lugar con 20 puntos.

Unión Magdalena venció 3-2 a Águilas y se aleja de la zona de descenso, mientras que Llaneros y Fortaleza empataron sin goles.

La fecha continuará este lunes con el duelo entre Equidad y Once Caldas, y el martes se enfrentarán Millonarios y América de Cali. El compromiso entre Independiente Medellín y Santa Fe fue aplazado.