Dos muertos y diez colegios afectados dejaron fuertes lluvias este lunes en Santa Marta

Santa Marta volvió a quedar bajo el agua. El paso de la onda tropical AL98 generó fuertes lluvias que dejaron un balance preocupante: decenas de barrios inundados, el 80 % de las vías con dificultad para transitar, diez instituciones educativas afectadas y dos personas fallecidas.

De acuerdo con la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc), las lluvias se registraron desde las 3 de la tarde y se extendieron hasta la noche durante varias horas, desbordando canales, colapsando alcantarillas y provocando crecientes súbitas en los ríos que descienden de la Sierra Nevada.

Una de las víctimas fue un hombre que, según las primeras versiones, murió ahogado en el río Manzanares, aunque no se descarta que haya sido víctima de una descarga eléctrica. El segundo caso corresponde a un joven de 18 años que perdió la vida en la piscina olímpica de la ciudad tras ingresar al lugar pese a la restricción establecida de no bañarse durante la lluvia.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello declaró alerta naranja por la posibilidad de crecientes súbitas y alerta roja por deslizamientos de tierra en las zonas rurales. “Estamos actuando de manera preventiva. Nuestro compromiso es proteger la vida de los samarios y minimizar cualquier riesgo”, señaló el mandatario.



Escuelas y barrios afectados

El informe preliminar reporta afectaciones en las instituciones educativas Rodrigo de Bastidas, Madre Laura, El Carmen de Pescaíto, El Parque, Gabriela Mistral, José Laborde Gnecco, Megacolegio Aluna, Liceo del Norte, Megacolegio Quinto Centenario y Ondas del Caribe.

Varios planteles tuvieron que suspender clases debido a inundaciones, daños en techos y cortes eléctricos. Algunos estudiantes permanecieron refugiados en segundos pisos hasta que disminuyeron las lluvias.

La Alcaldía de Santa Marta recomendó a la ciudadanía evitar acercarse a ríos, quebradas o zonas inestables, asegurar techos y objetos sueltos, y reportar emergencias a la línea 123. La ciudad enfrenta nuevamente el reto de resistir una temporada de lluvias que, según el Ideam, podría extenderse durante los próximos días.