Autoridades en Medellín ya activaron plan de contingencia para la segunda temporada de lluvias

El puente festivo del Día de la Raza estuvo pasado por la lluvia en Medellín y el resto del Valle de Aburrá que ven como con el pasar de los días las precipitaciones son cada vez más constantes y ya, incluso, empezaron a generar emergencias como las ocurridas hace algunos días en Robledo cuando vehículos fueron arrastrados por fuertes corrientes de agua.

Ante el incremento inminente de las lluvias en todo el Área Metropolitana, desde la Alcaldía de Medellín se ha decidido emprender diferentes medidas para tratar de prevenir emergencias que ya en la primera temporada de lluvias de 2025 generaron un par de muertes en la capital de Antioquia, como la de una madre y su hijo en el corregimiento de Altavista, o los dos habitantes en situación de calle arrastrados por una quebrada.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, reconoció que, luego de varias reuniones con autoridades locales, se activó el plan de contingencia para atender con todas las capacidades las emergencias que se reporten en la capital de Antioquia.

"Del avance de la calamidad pública distrital, derivada de la primera temporada de lluvias, revisando también los pronósticos hidrometeorológicos para el comportamiento de las precipitaciones en los próximos meses", declaró el funcionario.



Por su parte, hay que mencionar que, previendo las fuertes precipitaciones, desde la Alcaldía de Medellín ya se habían adelantado diferentes labores como la limpieza y mantenimiento de los soterrados de la ciudad o la atención a puntos críticos en las quebradas, también con limpieza y recolección de basuras que generan eventualmente taponamiento en los afluentes.

Por último, destacan desde la capital de Antioquia que durante el 2025, en Medellín se han atendido más de 5.272 emergencias, de las cuales 1.547 han sido ocasionadas por las lluvias: 378 han sido deslizamientos, 1.045 casos por árboles caídos y 124 inundaciones.