En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades en Medellín ya activaron plan de contingencia para la segunda temporada de lluvias

Autoridades en Medellín ya activaron plan de contingencia para la segunda temporada de lluvias

Entidades ambientales y organismos de gestión del riesgos se han centrado en la atención de puntos críticos en quebradas del Distrito.

Árboles caídos e inundaciones en varias vías por las fuertes lluvias en Medellín.
Árboles caídos e inundaciones en varias vías por las fuertes lluvias en Medellín.
SIATA
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

El puente festivo del Día de la Raza estuvo pasado por la lluvia en Medellín y el resto del Valle de Aburrá que ven como con el pasar de los días las precipitaciones son cada vez más constantes y ya, incluso, empezaron a generar emergencias como las ocurridas hace algunos días en Robledo cuando vehículos fueron arrastrados por fuertes corrientes de agua.

Ante el incremento inminente de las lluvias en todo el Área Metropolitana, desde la Alcaldía de Medellín se ha decidido emprender diferentes medidas para tratar de prevenir emergencias que ya en la primera temporada de lluvias de 2025 generaron un par de muertes en la capital de Antioquia, como la de una madre y su hijo en el corregimiento de Altavista, o los dos habitantes en situación de calle arrastrados por una quebrada.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, reconoció que, luego de varias reuniones con autoridades locales, se activó el plan de contingencia para atender con todas las capacidades las emergencias que se reporten en la capital de Antioquia.

"Del avance de la calamidad pública distrital, derivada de la primera temporada de lluvias, revisando también los pronósticos hidrometeorológicos para el comportamiento de las precipitaciones en los próximos meses", declaró el funcionario.

Por su parte, hay que mencionar que, previendo las fuertes precipitaciones, desde la Alcaldía de Medellín ya se habían adelantado diferentes labores como la limpieza y mantenimiento de los soterrados de la ciudad o la atención a puntos críticos en las quebradas, también con limpieza y recolección de basuras que generan eventualmente taponamiento en los afluentes.

Por último, destacan desde la capital de Antioquia que durante el 2025, en Medellín se han atendido más de 5.272 emergencias, de las cuales 1.547 han sido ocasionadas por las lluvias: 378 han sido deslizamientos, 1.045 casos por árboles caídos y 124 inundaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Medellín

Emergencias por lluvias

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad