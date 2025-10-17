Menor de edad se voló del frente 36 de las Farc tras ser reclutado en el norte de Antioquia

Un menor de edad logró escapar de las filas del frente 36 de las disidencias de las Farc tras ser reclutado en el Norte de Antioquia. Según la Defensoría del Pueblo el departamento es el segundo del país con mayor número de registros por este flagelo.

Persiste la inquietud en organismos humanitarios y el Ministerio Público por cuenta del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados en todo el país, donde Antioquia sigue ocupando los primeros lugares en registros por estos hechos.

Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2025 en todo el país se reportaron 123 casos de reclutamientos, de los cuales 17 ocurrieron en Antioquia, departamento solo superado en estas cifras por Cauca donde el reporte fue de 31 situaciones.

En el caso antioqueño la alerta persiste en subregiones donde también el conflicto es más álgido: el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Luis Eduardo Martínez, advirtió que se trata de un flagelo donde hay mucho subregistro por la falta de denuncia, pero en las últimas semanas solo hay reporte de un caso.



Se trata de un menor de edad reclutado por las disidencias del frente 36 de las disidencias de las Farc reclutado entre Briceño y Anorí que logró escapar del grupo ilegal y llegar a pedir ayuda a las autoridades en jurisdicción del municipio de Briceño.

"Inmediatamente tuvimos conocimiento, estuvimos en comunicación permanente con el alcalde del municipio y logramos activar la ruta que hay establecida para esta clase de eventos. Hoy el joven se encuentra protegido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", aseguró.

La Policía en el departamento ha advertido que otros grupos armados como el ELN o el Clan del Golfo en muchas ocasiones se valen de estructuras delincuenciales locales para captar a los menores de edad cautivándolos con llamativas ofertas económicas y la posesión de armas y vehículos.

Por esta razón, solicitan a padres de familia y mayores de edad a cargo denunciar este tipo de ofrecimientos oportunamente a la fuerza pública para permitir la captura de quienes cometen estos delitos.