A la cárcel presidente de Asocomunal señalado de pertenecer a disidencias Farc en Campamento

Con mensajes intimidatorios y hasta imposición de multas Jainober Jiménez Restrepo habría instrumentalizado a comunidades rurales del municipio de Campamento, Norte de Antioquia, para favorecer al frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según la Fiscalía, Jiménez presuntamente aprovechó su cargo como presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de esa localidad para actuar de diversas maneras y así favorecer al grupo armado que en las últimas semanas ha generado una escalada violenta que mantiene en vilo a al menos cuatro poblaciones de la región.

Según la Fiscal del caso, el procesado por la justicia se encargaba de la elaboración de comunicados del grupo ilegal en los que se instaba a la comunidad a participar de actividades bajo la amenaza de asumir multas de hasta 2 millones de pesos para quien no asistiera.

Asegura el ente acusador que a finales del mes de septiembre esta persona llegó a convocar a 200 habitantes para impedir el ingreso de la fuerza pública a varias zonas rurales de este municipio.



"Usted, entonces, en las reuniones promociona precisamente las realizaciones de diferentes labores, la recolección de dineros, promueve las reuniones y al que no asista le cobran una multa, dineros que son recaudados precisamente para la estructura criminal como tal", precisó la fiscal.

De igual manera, la Fiscalía reveló que Jiménez también era delegado por el grupo ilegal para el traslado de medicamentos, víveres y alertar sobre la presencia de la fuerza pública en el territorio.

Ante el material probatorio entregado, Jiménez fue imputado por el delito de concierto para delinquir agravado y cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de un juez de control de garantías.