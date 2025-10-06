Lideresa de Jamundí, Valle, confirma que estuvo secuestrada por disidencias de las Farc

Se conocen los detalles de lo que fue el secuestro de Sara Sofía Gonzales Fajardo, la joven lideresa de 19 años que fue secuestrada el pasado viernes por hombres armados que llegaron a su vivienda en el corregimiento de San Antonio del municipio de Jamundí, Valle.

La joven narró que los hombres se identificaron y que la esperaron a que ella se cambiara de ropa, ya que se encontraba en pijama. Luego la subieron a un vehículo y que solo tuvo conocimiento hasta un punto del corregimiento de Villacolombia.

"Cuando nosotros salimos a ver quienes eran los que habían llegado a la casa, ellos se presentaron como de las disidencias de las Farc y me dijeron que tenía que ir con ellos. Lo primero que hace mi madre es ponerse a llorar y decirles que por favor no me llevaran, pero yo de una entre a mi cuarto por ropa, me puse una sudadera, tenis y un saco, lo primero que cogí, y pues yo me fui voluntariamente, ahí me amarraron de pies y manos y me taparon la cara. Recuerdo todo el trayecto, pero después abrí los ojos y ya estaba en el Cauca en lugar que no conocía", dijo Sara Sofía Gonzales Fajardo.

Al llegar al lugar, pidió comunicación con su madre y que en una llamada telefónica le dijo que estaba en poder de las disidencias.



Narró que, durante esos días, estuvo en un cuarto, vigilada las 24 horas del día y que nunca se le vulneraron sus derechos. Sobre los motivos de su secuestro, manifestó que prefiere no revelarlos.

"El trato fue muy bueno, eso sí, yo lo puedo agradecer infinitamente y nunca vulneraron mis derechos. Yo estuve en muy buenas condiciones y el día sábado sí, ellos me dijeron que llorara por mi libertad, y les dije que me prestaran mi teléfono porque ese me lo quitaron y llamé a mi mamá y mi familia, pero realmente el secuestro fue por temas personales que me abstengo de decirlos", reveló la lideresa social.

Después de quedar libre este domingo, agradeció a los organismos de derechos humanos y los diferentes líderes sociales las gestiones.

También manifestó que las declaraciones que entregó Jhon Fredy Montoya, presidente de la junta de Acción comunal del corregimiento de San Antonio de donde ella es la secretaria, no corresponden a la realidad.

"Las declaraciones que él dio no fueron con mi autorización, pero quiero dejar claro que en ningún momento nadie intervino por mi liberación, a mí sí me entregaron con mis familiares, pero yo fui la que intermedie con ellos, con los hombres de las disidencias. Yo fui la que hablé con ellos durante esos días, y también fui yo quien llamó a mi familia para que me fueran a recogerme a otro punto del Cauca de donde yo estaba", indicó la joven.

Sobre su carrera como lideresa social, manifestó que, a pesar de tener temor, seguirá con los procesos en sus territorios, y que en estos momentos está feliz de regresar a su casa con su familia.

