Lotería del Cauca resultados del último sorteo del sábado 4 de octubre de 2025

La noche del sábado 4 de octubre de 2025 estuvo llena de expectativa y emoción para miles de apostadores en Colombia con el sorteo número 2479 de la Lotería del Cauca. Este tradicional juego de azar volvió a encender la ilusión de los jugadores al ofrecer un Premio Mayor de $8.000 millones, cifra que convirtió a un afortunado en el nuevo millonario del país.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 4 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Cauca

Además del acumulado principal, el sorteo dejó premios en varias categorías, distribuyendo fortuna en diferentes regiones del país. Estos fueron los principales números ganadores:

Estos números premiados repartieron sonrisas y sueños cumplidos en distintos rincones del país, confirmando una vez más el impacto nacional de la Lotería del Cauca.



Cómo reclamar los premios

La Lotería del Cauca recordó a los ganadores los pasos a seguir para recibir sus premios:



Premio Mayor: el ganador debe acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria.

Premios secos: pueden cobrarse a través de un distribuidor autorizado; en algunos casos, el pago es inmediato o se remite al ganador a la oficina principal para verificación.

pueden cobrarse a través de un distribuidor autorizado; en algunos casos, el pago es inmediato o se remite al ganador a la oficina principal para verificación. Premios de aproximación: se reclaman directamente con el lotero, ya sea en efectivo o mediante el cambio de fracciones.

se reclaman directamente con el lotero, ya sea en efectivo o mediante el cambio de fracciones. Premios superiores a $2.036.000: requieren presentar copia de la cédula y RUT expedido por la DIAN, debido a la retención en la fuente.

Próximo sorteo

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por el Canal UNO. Cada sorteo es una nueva oportunidad para quienes sueñan con cambiar su destino gracias a la suerte.