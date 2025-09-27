Lotería del Cauca resultados del último sorteo del 27 de septiembre de 2025

La emoción volvió a encenderse entre los apostadores colombianos con el sorteo número 2478 de la Lotería del Cauca, realizado la noche del sábado 27 de septiembre de 2025. Este tradicional juego de azar ofreció un Premio Mayor de $8.000 millones, despertando la ilusión de miles de jugadores en todo el país.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios secos Lotería del Cauca

Además del acumulado principal, el sorteo dejó ganadores en varias categorías:

Estos números premiados llevaron alegría a distintos rincones del país, demostrando una vez más el alcance nacional de la Lotería del Cauca.



Cómo reclamar los premios

La Lotería del Cauca recordó a los ganadores los pasos a seguir para recibir sus premios:



Premio Mayor: el ganador debe acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria.

el ganador debe acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria. Premios secos: pueden cobrarse con un distribuidor autorizado; en algunos casos, el pago se realiza de inmediato o se remite al ganador a la oficina principal para la verificación.

pueden cobrarse con un distribuidor autorizado; en algunos casos, el pago se realiza de inmediato o se remite al ganador a la oficina principal para la verificación. Premios de aproximación: se reclaman directamente con el lotero, ya sea en efectivo o mediante el cambio de fracciones.

se reclaman directamente con el lotero, ya sea en efectivo o mediante el cambio de fracciones. Premios superiores a $2.036.000: requieren copia de la cédula y RUT expedido por la DIAN, debido a la retención en la fuente.

Próximo sorteo

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por el Canal UNO. Cada sorteo es una nueva oportunidad para quienes sueñan con cambiar su vida gracias a la suerte.