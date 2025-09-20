Lotería del Cauca resultados del último sorteo del 20 de septiembre de 2025

La emoción de la fortuna volvió a estar presente en Colombia con el más reciente sorteo de la Lotería del Cauca, realizado la noche del sábado 20 de septiembre de 2025. En su edición número 2477, este tradicional juego de azar ofreció un Premio Mayor de $8.000 millones de pesos, convirtiéndose en la esperanza de miles de apostadores en todo el país.

Otros premios destacados del sorteo

Además del acumulado principal, la Lotería del Cauca entregó atractivos premios secos, brindando más oportunidades de ganar a los jugadores:

Estos resultados dejaron múltiples ganadores en diferentes regiones de Colombia, sumando alegría y celebraciones en cada rincón.



Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca

Los afortunados que resultaron ganadores deben seguir el proceso oficial para recibir su premio:



Premio Mayor: el ganador debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria. Tras la validación, se inicia el trámite de pago.

Premios de aproximación: se reclaman directamente con el lotero de confianza, en efectivo o mediante el cambio de fracciones.

se reclaman directamente con el lotero de confianza, en efectivo o mediante el cambio de fracciones. Premios superiores a $2.036.000: requieren copia de la cédula y RUT expedido por la DIAN, ya que generan retención en la fuente.

requieren copia de la cédula y RUT expedido por la DIAN, ya que generan retención en la fuente. Premios secos: pueden cobrarse con un distribuidor autorizado, quien entregará el pago de inmediato o remitirá al ganador a la entidad principal para verificación.

¿Cuándo juega la Lotería del Cauca?

El sorteo de la Lotería del Cauca se realiza todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo a través del Canal UNO.