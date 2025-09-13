Resultados Lotería del Cauca del 13 de septiembre de 2025: número ganador, secos y serie

La emoción de la suerte volvió a brillar en Colombia con el más reciente sorteo de la Lotería del Cauca, que celebró su edición número 2476 la noche de este sábado. Como cada semana, miles de apostadores pusieron sus esperanzas en este tradicional juego, que en esta ocasión ofreció un Premio Mayor de $8.000 millones de pesos.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 13 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios secos del sorteo

Además del gran acumulado, el plan de premios incluyó atractivas opciones para quienes buscaban más posibilidades de ganar. Los secos estuvieron distribuidos así:



Un seco de $300 millones.

Un seco de $200 millones.

Dos secos de $100 millones cada uno.

Estos premios adicionales también dejaron varios afortunados en distintas regiones del país.



Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca

Los ganadores deben tener en cuenta los siguientes pasos para hacer efectivos sus premios:



Premio Mayor: el ganador debe presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria. Tras verificar la autenticidad, se inicia el trámite de pago.

Premios de aproximación: se reclaman directamente con el lotero de confianza, en efectivo o cambiando las fracciones por nuevos billetes.

se reclaman directamente con el lotero de confianza, en efectivo o cambiando las fracciones por nuevos billetes. Premios superiores a $2.036.000: requieren copia de la cédula y RUT expedido por la DIAN, ya que generan retención en la fuente.

requieren copia de la cédula y RUT expedido por la DIAN, ya que generan retención en la fuente. Premios secos: se pueden reclamar ante un distribuidor autorizado. Según su capacidad de pago, este puede entregarlo de inmediato o remitirlo a la Lotería del Cauca para validación.

¿Cuándo juega la Lotería del Cauca?

El sorteo se realiza todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo a través del Canal UNO.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025, una nueva oportunidad para que la suerte cambie la vida de los jugadores.