Lotería del Cauca resultados del último sorteo del 6 de septiembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en el Cauca y en todo el país con el más reciente sorteo de la Lotería del Cauca, que se realizó la noche de este sábado en su edición número 2475. Como ya es tradición, los apostadores tuvieron la oportunidad de soñar con grandes premios, encabezados por el Premio Mayor de $8.000 millones de pesos.

Además, el plan de premios incluyó atractivos secos que ofrecen más posibilidades de ganar: un seco de $300 millones, uno de $200 millones y dos premios de $100 millones cada uno.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

La suerte también sonrió a varios apostadores con los premios secos. Estos son los números afortunados que entregaron millonarias recompensas en el sorteo 2475:

La Lotería del Cauca recomienda verificar cuidadosamente el billete con la imagen oficial del resultado, publicada tras el sorteo, para confirmar la validez del premio.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Premio Mayor: el ganador debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, su RUT, la certificación de cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se validará la autenticidad del billete y se iniciará el trámite de pago.

el ganador debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, su RUT, la certificación de cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se validará la autenticidad del billete y se iniciará el trámite de pago. Premios de aproximación: pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes.

pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes. Premios superiores a $2.036.000: requieren presentar el RUT expedido por la DIAN y copia de la cédula al momento de hacer el reclamo, ya que generan retención en la fuente.

requieren presentar el RUT expedido por la DIAN y copia de la cédula al momento de hacer el reclamo, ya que generan retención en la fuente. Premios secos: pueden reclamarse ante un distribuidor autorizado. Según su capacidad de pago, este podrá entregarlo de inmediato o remitir el billete a la Lotería del Cauca para verificación antes de hacer efectivo el premio.

¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

El sorteo de la Lotería del Cauca se realiza todos los sábados a las 11:00 p.m. y es transmitido por Canal UNO.

El próximo sorteo tendrá lugar el sábado 13 de septiembre de 2025. Comprar el billete a tiempo podría convertirse en la mejor decisión de su vida.