Xi y Trump hablan por teléfono mientras se planea una visita del líder de EEUU a China

Xi y Trump hablaron este miércoles por la noche de China, según informó la Cancillería en un escueto mensaje, en el que no indicó por el momento los asuntos de los que hablaron los líderes de las mayores potencias mundiales.

Trump-Xi-AFP.png
Presidentes Donald Trump y Xi Jinping
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

