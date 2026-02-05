En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Hace 5 años no se hacía un bombardeo contra ELN: hace mes y medio tenían ubicado campamento

Hace 5 años no se hacía un bombardeo contra ELN: hace mes y medio tenían ubicado campamento

El campamento objetivo venía siendo monitoreado meticulosamente desde hace aproximadamente un mes y medio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad