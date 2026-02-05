En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / Se comenzaron a sentir los efectos del encuentro Petro-Trump en la lucha contra grupos criminales

Se comenzaron a sentir los efectos del encuentro Petro-Trump en la lucha contra grupos criminales

En una operación de las Fuerzas Militares adelantada en la madrugada del miércoles en área rural del Catatumbo, entre los municipios de Tibú y El Tarra, se produjo un bombardeo contra un campamento de gran tamaño del ELN, en el que habría entre 50 y 60 integrantes de ese grupo criminal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad