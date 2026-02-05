Se comenzaron a sentir los efectos del encuentro Petro-Trump en la lucha contra grupos criminales

No habían pasado 24 horas del encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes Petro y Trump y ya se habían producido los primeros resultados de los compromisos adquiridos por Colombia en la lucha contra los grupos criminales relacionados con el narcotráfico.

En una operación de las Fuerzas Militares adelantada en la madrugada del miércoles en área rural del Catatumbo, entre los municipios de Tibú y El Tarra, se produjo un bombardeo contra un campamento de gran tamaño del ELN, en el que habría entre 50 y 60 integrantes de ese grupo criminal.

Aunque inicialmente se reportó la muerte de siete integrantes de ese grupo, entre ellos alias 'Chucky', segundo cabecilla del autodenominado batallón de frontera del ELN, un delincuente que llevaba 18 años en ese grupo criminal y que estaba en el campamento bombardeado, reportes de inteligencia tienen información de entre 12 y 15 integrantes del Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla resultaron muertos y heridos, que fueron sacados del área por otros integrantes de ese grupo.

Se trata de un golpe importante contra el ELN, en el que además fue capturado alias Elías, sumado a la incautación de 15 armas largas, 5 armas cortas, 202 granadas para lanzar desde drones, mil cartuchos de 7.62, 1.500 cartuchos de 5.56, explosivos y dos drones de ataque que fueron destruidos.



El cambio de actitud del gobierno del presidente Gustavo Petro frente al ELN es evidente, porque a pesar de que los diálogos de paz con ese grupo llevan varios meses congelados, permanecían en un punto muerto que cambió desde el encuentro con el presidente Trump en la Casa Blanca, con la ofensiva que se estrenó con el bombardeo de la madrugada del jueves. Hay que decir además que desde 2021 no se adelantaba una operación de este tipo contra el ELN.

Atrás quedaron los días en los que el presidente Gustavo Petro siendo candidato hace 4 años aseguró en entrevistas que si él resultaba elegido, el ELN desaparecería en tres meses, hoy la estrategia parece ir a la ofensiva, específicamente tras el compromiso que adquirió con Estados Unidos para neutralizar en un plazo máximo de dos meses a alias Pablito del ELN, a alias Iván Mordisco de las disidencias y a alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo.