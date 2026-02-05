"El camino es el consenso, no la división": Juan Fernando Cristo a ‘Frente por la Vida’

El exministro y candidato presidencial Juan Fernando Cristo se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar la participación de Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’.

Cristo le pidió a los candidatos de ese sector que busquen una salida por medio del consenso.

“Quiero hacer un llamado a los amigos, a los compañeros de la coalición del Frente por la Vida, a la tranquilidad, al diálogo con espíritu de concertación y de consenso frente a la difícil situación que se vive hoy como consecuencia del fallo del Consejo Nacional Electoral. El camino es el consenso, no es la división”, dijo el candidato Juan Fernando Cristo.

Es importante recordar que hace una semana el exministro Cristo había anunciado su decisión de participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’.



En un principio, se esperaba que en esa coalición estuvieran Iván Cepeda, Camilo Romero, Roy Barreras y Juan Fernado Cristo. Sin embargo, tras la decisión de las últimas horas del CNE han surgido diferencias sobre el tema.

Iván Cepeda anunció que irá directo a la primera vuelta y Roy Barreras ha dicho que debe haber consulta.

Además, Camilo Romero dijo que Barreras no representaba al progresismo.

La decisión del CNE de no permitir la participación de Cepeda en la consulta se da porque el actual senador ya hizo parte de la consulta del Pacto Histórico del pasado mes de octubre.