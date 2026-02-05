En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga abre convocatoria para 100 becas de pregrado, maestría y doctorado

Alcaldía de Bucaramanga abre convocatoria para 100 becas de pregrado, maestría y doctorado

Las inscripciones están abiertas desde el 1 de febrero y los cupos se asignarán por orden de llegada. El proceso es 100 % virtual.

