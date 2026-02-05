Alcaldía de Bucaramanga abre convocatoria para 100 becas de pregrado, maestría y doctorado

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la apertura de una convocatoria para otorgar 100 becas de pregrado, maestría y doctorado en modalidad virtual, en alianza con la Fundación EDUCA EDTECH, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación del talento local.

La postulación se realiza exclusivamente en línea, a través del portal oficial www.alcaldiascol.com, lo que permite a los aspirantes adelantar el trámite sin desplazamientos y desde cualquier dispositivo. La convocatoria está disponible desde el 1 de febrero y los cupos se adjudicarán conforme los postulantes completen satisfactoriamente cada etapa del proceso.

Según la administración municipal, esta iniciativa se convierte en una de las apuestas más amplias de los últimos años para mejorar las oportunidades educativas en Bucaramanga y Santander, especialmente para personas que, por razones laborales, económicas o familiares, han visto limitado su acceso a la educación superior.

El anuncio se da en un contexto de recuperación del mercado laboral. De acuerdo con cifras del DANE, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,0 % en diciembre de 2025, mientras que Bucaramanga y su área metropolitana cerraron el año con una desocupación cercana al 7,3 %, una de las más bajas del país. No obstante, persiste la necesidad de avanzar en cualificación y desarrollo de competencias.



“La convocatoria está diseñada para facilitar el ingreso a programas formativos sin que las personas tengan que interrumpir su vida cotidiana”, explicó Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH, entidad encargada de la orientación académica del proceso.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben registrarse únicamente en el enlace oficial, diligenciar el formulario, consultar el listado completo de programas disponibles y seleccionar el que mejor se ajuste a su perfil. Además, deberán verificar que los datos de contacto sean correctos, enviar los soportes requeridos según el nivel académico y estar atentos al contacto de un asesor académico. La respuesta se entregará en un plazo aproximado de uno a dos días hábiles, siempre que la documentación esté completa.

La Alcaldía recomendó realizar la inscripción con anticipación, ya que la asignación de becas será por orden de llegada.

Programas alineados con la empleabilidad

La oferta académica incluye áreas como Inteligencia Artificial, Administración, Ciudades Inteligentes, Innovación, Gestión pública y privada, entre otras, orientadas a sectores con alta demanda laboral.

“Estos programas responden a la transición del mercado hacia actividades intensivas en conocimiento, análisis de datos y transformación digital. La formación virtual permite actualizar competencias sin restricciones geográficas”, señaló Fuentes.

Modalidad y convalidación

Los estudios se cursarán de manera virtual a través de dos instituciones aliadas: UDAVINCI (México) y Universidad eCampus (Europa), ambas con modelos flexibles de educación en línea. Los títulos obtenidos podrán ser susceptibles de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, siempre que los egresados adelanten el trámite correspondiente.

Una vez cierre el periodo de inscripción y se complete la verificación de documentos, el inicio de clases está proyectado para marzo o abril de 2026, de acuerdo con los tiempos habituales de matrícula y apertura de cohortes.