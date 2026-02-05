Canciller habla de “acuerdo tácito” de levantar sanciones a Venezuela para extraer petróleo

La canciller Rosa Villavicencio está en Washington y desde allí, en conversación con Blu radio, reveló detalles de la reunión con el presidente de EE.UU Donald Trump y lo conversado en torno a Venezuela.

Blu Radio: canciller, el balance de la reunión fue positivo, ¿pero, qué sigue ahora?

Canciller: En esto como en una operación los más importante es el postoperatorio, ya que lograr el objetivo de que todo se encauce y vaya por buen camino. De todo lo que se habló lo más importante es que las sanciones a Venezuela no han producido ningún efecto positivo y han parado la economía en ese país. En este momento se trata de reactivar su economía para llevar bienestar a la población y aprovechar las oportunidades de hidrocarburos. Sobre esa necesidad de levantar sanciones se habló y yo le debo hacer el seguimiento dado que hay un acuerdo tácito de que no es beneficioso para el objetivo que se persigue.

Blu radio: ¿Cómo se va a manejar la relación con Venezuela, hubo alguna instrucción?



Vamos a hablar con Delcy Rodríguez y vamos a procurar un encuentro personal. Hay una conexión para gas que debe ser restablecida.

Blu radio: ¿Colombia va a tener algún papel en una transición en el vecino país?

Todo depende de los acuerdos que hagan internamente las diferentes fuerzas políticas. En este momento este tema no se ha planteado, hay estabilidad en el ejecutivo.

Blu radio: ¿habrá una visita oficial de la presidenta encargada de ese país?

En este momento no, pero está pendiente concretarla porque acepto la invitación del presidente.

Blu radio: ¿Ve posible una visita de Trump a Colombia tras la invitación del presidente Petro?

El presidente Trump no conoce América latina, creo que tiene muchas ideas de lo que le cuentan y él preguntó mucho por el tema de la violencia, le explicamos que fue crítico pero hoy en día se ha ido controlando. A la invitación del presidente se quedó pensando pero no ha dicho nada, ni que sí ni que no, esperamos que pueda venir

Blu radio: ¿Qué va a pasar con su visa?

Tengo que ir a Nueva York al consejo de seguridad, por ahora tengo la visa para un tiempo mucho más largo que nos permite terminar el periodo de gobierno y venir las veces que sea necesario. Después de eso no sabemos qué pasará.

Blu radio: a propósito de Venezuela, ¿cuál es la propuesta sobre Ecopetrol y Monómeros?

Ofrecemos que el gas lo podemos convertir en energía que se necesita para la exploración petrolera y sería un gana a gana para todos. Además tenemos la salida por Puerto ballenas por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional. Como eso tiene restricciones y sanciones, fue cuando se planteó por parte de Trump que era necesario levantar restricciones y esperamos que en estos meses se logre esa solución y se puedan hacer los planes de trabajo porque hay que restablecer tubería y demás, quizás en un año eso sea una realidad

Blu radio: el presidente Petro ayer insistió en que no está de acuerdo con ninguna invasión, ¿Colombia insiste en que la captura de Nicolás Maduro fue un secuestro?

Seguimos defendiendo la soberanía de los pueblos, el trato entre iguales y hechos como esos constituyen sobrepasar el DIH. Pero de eso no hablamos en la reunión, fue una mirada hacia adelante, ver cómo podemos activar el diálogo y restablecer las relaciones.