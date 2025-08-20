Publicidad

Economía  / Hay varias ofertas para comprar Monómeros, pero aún no se finiquita el negocio

Hay varias ofertas para comprar Monómeros, pero aún no se finiquita el negocio

En la reunión del ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se habló del costo de la empresa.

Monómeros
Monómeros
Foto: Facebook Monomeros
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 08:50 p. m.

Las negociaciones para la compra de la empresa Monómeros siguen en desarrollo, pero el Gobierno mantiene la confidencialidad del proceso. Pese a la reunión del martes en Caracas entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, el negocio aún no se concreta.

Palma destacó avances, pero evitó profundizar en detalles, limitándose a asegurar que continúa el proceso de valoración por parte de Colombia y Venezuela, sin dar indicios de un monto aproximado debido al acuerdo entre los dos países.

Hasta ahora hay varios interesados en la transacción. “Hay ofertas de privados, públicos y empresas de economía mixta. Al final, serán los dos gobiernos los que se pongan de acuerdo en esa negociación”, comentó el ministro, dejando claro que él se limita a “generar las opciones” para que el presidente tome una decisión, pero hasta ahora no hay nada en firme.

La empresa petroquímica ha sido noticia de manera constante, pero fue el pasado 23 de julio cuando Palma informó que se había firmado el acuerdo de confidencialidad para la adquisición de la mencionada compañía, que tiene sede en Barranquilla y es un jugador clave en el mercado de fertilizantes del país.

No obstante, no solo se trata de un asunto económico y comercial; los aspectos jurídicos también son determinantes, ya que existen sanciones internacionales sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA, de la cual Pequiven es filial y, a su vez, propietaria de Monómeros.

