Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Omar Pérez sufrió un infarto y permanecerá 5 días en observación en Bogotá

Omar Pérez sufrió un infarto y permanecerá 5 días en observación en Bogotá

La academia señaló que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico.

