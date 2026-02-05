Omar Pérez sufrió un infarto y permanecerá 5 días en observación en Bogotá

La academia OP10 informó que su fundador y creador, el exfutbolista Omar Sebastián Pérez, fue atendido de urgencia en la Clínica Marly luego de presentar un fuerte dolor en el pecho.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la organización, tras los estudios médicos correspondientes se confirmó que Pérez, de 44 años, había sufrido un infarto. La atención fue inmediata y los especialistas le realizaron la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de salud.

Según las recomendaciones médicas, Omar Pérez permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución hospitalaria, bajo control y seguimiento clínico. La academia señaló que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, el estado de salud del ícono de Santa Fe es estable y con buen pronóstico.

En el mismo mensaje, la dirección de OP10 agradeció el apoyo recibido y pidió a su equipo mantener la calma y continuar con sus funciones habituales para garantizar el normal desarrollo de las actividades de la academia y el restaurante.



La organización indicó que cualquier información adicional o actualización relevante sobre la evolución de la salud de su fundador será comunicada oportunamente.