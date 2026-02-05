Seis barrios de Cali tendrán más de 72 horas sin servicio de gas por derrumbe

Las lluvias que se han venido registrando en Cali han generado diferentes daños en la ciudad, especialmente en la ladera y la zona rural. Siendo la afectación más significativa la generada por la creciente súbita del río Aguacatal.

Esta situación hoy tiene a los habitantes de seis barrios de la comuna 1 de la capital vallecaucana, en el sector de ladera, sin el servicio de gas domiciliario, y según las autoridades, el daño tardará varios días en ser arreglado.

"Ocasionando la suspensión del servicio en los barrios Terrón Colorado, Patio Bonito, Vista Hermosa, Santa Rita, Aguacatal y La Legua. Los trabajos de reparación de la tubería se extenderán, por lo menos, hasta el sábado 7 de febrero de 2026, siempre y cuando las condiciones climáticas no afecten el cronograma de las obras a desarrollar. Mientras se adelantan las labores técnicas, recomendamos a los usuarios cerrar las válvulas del contador, red interna y gasodomésticos", indicó Andrés Lugo, jefe de Operaciones de Gases de Occidente.

Por otra parte, Las obras de mantenimiento vial que se adelantaban en el sector de Pance se han afectado con las lluvias. En menos de una semana, calles que habían sido completamente reparadas tuvieron daños en el asfalto.



"Las lluvias de los últimos días han generado traumatismo y retrasos en todos los frentes de obra. Estas lluvias ocasionaron una afectación a la capa superficial de pavimento instalada recientemente. Hemos adelantado una serie de revisiones técnicas a cero costo. Estas revisiones se hacen en el marco de una estabilidad, de unas pólizas de calidad y garantía de las obras", explicó el subsecretario de Infraestructura, Sebastián Tarapuez.

Para la reparación de estas afectaciones se espera contar con mejores condiciones climáticas, y así garantizar que las obras queden bien realizadas.