En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Aparición de vehículos y operarios de una nueva empresa de aseo en Cali genera confusión

Aparición de vehículos y operarios de una nueva empresa de aseo en Cali genera confusión

La comunidad pide a la Alcaldía de Cali que aclare quién está a cargo de los servicios de aseo en la ciudad tras la terminación de los contratos de Emsirva y los cuatro operadores privados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad