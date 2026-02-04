Aparición de vehículos y operarios de una nueva empresa de aseo en Cali genera confusión

Confundidos se encuentran algunos habitantes de Cali al evidenciar que empresas de aseo desconocidas han comenzado a realizar recorridos de recolección de basura en días y horarios no habituales.

El más reciente caso se conoció en el barrio La Rivera, en el norte de la ciudad, donde al parecer una empresa de aseo de Yumbo es la que está recogiendo los residuos; misma situación se está viviendo en los barrios Ciudad 2000, El Caney y República de Israel.

La mayoría de las denuncias se han dado a conocer a través de las redes sociales, donde la comunidad evidencia a un vehículo recolector de basura amarillo y a sus operadores vestidos con un uniforme del mismo color. Este estaría haciendo recorridos únicamente en horarios de la mañana.

Esta situación ocurre una semana después de la finalización de contratos entre la Superintendencia de Servicios Públicos y los cuatro operadores que tradicionalmente trabajaban en Cali. Por ello, Blu Radio se comunicó con Nicolás Suárez, director encargado de la Unidad Especial de Servicios Públicos (UAESP). En el diálogo, Suárez confirmó que, en los últimos tres días, se han recibido más de 20 quejas informando esta irregularidad.



"En la Comuna 16, en la Comuna 4, en la Comuna 5, en la Comuna 10 y en el barrio Cristóbal Colón, los ciudadanos manifiestan que en la mañana está pasando un nuevo operador y en la noche sigue pasando el operador que venía regularmente. Aquí el mensaje para los ciudadanos es: que nos ayuden a denunciar cuando pase un operador fuera de horarios, fuera de ruta o fuera de día, para que nosotros podamos recopilar un informe y una denuncia para hacerle saber a la Superintendencia de Servicios Públicos", indicó el director (e).

El director de la UAESP reiteró que los cuatro operadores de aseo en Cali siguen manteniendo sus rutas y horarios habituales. Ciudad Limpia, Veolia, Promo Cali y Promo Valle son los únicos operadores que cuentan con la autorización para realizar el servicio de recolección de basuras y limpieza en la ciudad. Esta situación está siendo recopilada en un informe que será entregado al Gobierno Nacional para que se apliquen las respectivas sanciones. El llamado a la ciudadanía es a seguir denunciando si operadores desconocidos están ingresando a la ciudad.

"Debe seguir siendo el mismo operador que le venía prestando el servicio; lo puede identificar en la factura de servicios públicos. Desde la unidad estamos haciendo sensibilización y trabajo en territorio para brindarle esta información de una forma más amplia a todos los ciudadanos. Y si en algún momento por su casa llega a pasar un operador que no es el que usted reconoce, háganoslo saber inmediatamente a la Alcaldía para nosotros realizar las respectivas denuncias", finalizó el funcionario.