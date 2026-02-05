Atentan contra carro del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos; dos escoltas murieron

Este jueves fue atacado un vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos en Fortul, en el departamento de Arauca.

Al parecer, según se ha podido conocer, dos de sus escoltas fueron asesinados.

Blu Radio conoció, de la voz de uno los asesores que acompaña al congresista esta tarde, que este se encuentra a salvo en Yopal y precisamente estaba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado.

En desarrollo.