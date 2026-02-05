En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Atentan contra carro del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos; dos escoltas murieron

Atentan contra carro del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos; dos escoltas murieron

El atentado ocurrió en el departamento de Arauca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad