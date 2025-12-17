Salario mínimo podría subir más del 12%, según Armando Benedetti

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 podría superar el 12%, según lo anticipó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en entrevista con Mañanas Blu. Aunque evitó confirmar una cifra exacta, el funcionario dejó claro que el ajuste estaría por encima de los dos dígitos, lo que, sumado al auxilio de transporte, llevaría el ingreso mensual de los trabajadores formales a una cifra cercana o superior a $1.800.000.

Durante la conversación radial, Benedetti señaló que el país podría llevarse “una sorpresa” frente al porcentaje definitivo. “Cuidado, de pronto se lleva una sorpresa que es un poquito más arriba”, afirmó el ministro al ser consultado sobre la posibilidad de que el incremento supere el 12%. La afirmación se da en medio de la fase final de las negociaciones entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, que no lograron consenso dentro de los plazos iniciales establecidos por la ley.

El aumento del salario mínimo para 2026 desde ya está en la mesa del Gobierno Foto: Blu Radio

Un aumento por encima de los dos dígitos

El ministro explicó que ya se había llegado a una posición común para que el aumento del salario mínimo fuera de dos dígitos, pero que las discusiones se extendieron tras la negativa de algunos sectores empresariales. “Ya se había llegado a una posición que fuera de dos dígitos, pero a último momento dijeron que no y por lo tanto se siguen las discusiones”, indicó Benedetti, en referencia a la postura de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

Según la normatividad vigente, el Gobierno tenía hasta el 15 de diciembre para intentar un acuerdo tripartito y, tras ello, un plazo adicional que se extiende hasta el 30 de diciembre para definir el aumento vía decreto. En ese contexto, Benedetti anticipó que la decisión estaría lista antes de Navidad. “Yo creería que la otra semana, lunes o martes, hay sí o sí la declaración del salario vinculado”, afirmó.



Las cuentas preliminares hechas por analistas y mencionadas en la entrevista indican que un aumento del 12% o superior, sumado al auxilio de transporte, ubicaría el salario mínimo por encima de los $1.800.000, un dato que ha generado expectativa entre trabajadores y empleadores.



¿Cuándo se expediría el decreto del salario mínimo?

El ministro del Interior fue enfático en que el decreto estaría listo en cuestión de días. “Yo creo que para esa época ya debe estar fijado”, dijo, al confirmar que entre lunes y martes previos a Navidad se conocería oficialmente la cifra definitiva.

Aunque Benedetti evitó afirmar que el presidente Gustavo Petro ya tenga el decreto firmado, sí dejó entrever que el proceso está avanzado. Al ser consultado sobre si el aumento podría “superar el 12%, es decir, más que doblando la inflación”, respondió: “Puede ser un poquito más arriba”, matizando que no se le deben atribuir palabras que no ha dicho textualmente, pero ratificando la posibilidad de un ajuste mayor.

Contexto económico y debate nacional

El incremento del salario mínimo es uno de los temas económicos más sensibles del cierre de año en Colombia. El Gobierno ha defendido aumentos reales del ingreso como una herramienta para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y dinamizar el consumo interno. Sin embargo, sectores empresariales han advertido sobre el impacto que un alza elevada podría tener en los costos laborales y en la generación de empleo formal.

En este escenario, la declaración de Benedetti reavivó el debate público, al sugerir que el Gobierno estaría dispuesto a decretar un aumento significativo incluso sin consenso total. La frase “de pronto se lleva una sorpresa” se convirtió rápidamente en titular y reflejó la expectativa que rodea la decisión final.



Reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras atentado

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a la situación de seguridad en Buenos Aires, Cauca, tras el atentado de las disidencias que afectó la estación de Policía y el Palacio Municipal. Benedetti confirmó que el Gobierno trabaja en una declaratoria de urgencia manifiesta para acelerar la reconstrucción. “Eso es cuestión de horas de que se arranque el proceso”, aseguró, tras hablar con el alcalde del municipio.

El funcionario explicó que esta medida permitiría movilizar rápidamente los recursos necesarios y atender la emergencia sin mayores trámites administrativos.

Buenos Aires, Cauca Foto: Captura de pantalla

Reforma a la salud y panorama político

Otro de los temas abordados fue el hundimiento de la reforma a la salud 2.0. Benedetti expresó optimismo frente a una eventual apelación en el Congreso y cuestionó duramente a la Comisión Séptima del Senado. “Aquí lo que hubo otra vez fue un saboteo”, afirmó, al señalar que el proyecto fue dilatado sin un debate de fondo.

Según el ministro, el contexto político podría cambiar después de marzo, una vez pasen las elecciones, lo que abriría la puerta a un nuevo trámite legislativo con correlaciones de fuerza distintas.

