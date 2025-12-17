En vivo
Blu Radio  / Economía  / Salario mínimo podría subir más del 12%, según Armando Benedetti

Salario mínimo podría subir más del 12%, según Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el incremento estaría por encima de los dos dígitos y que el decreto se expediría antes de Navidad. Haciendo los cálculos, el salario mínimo quedaría sobre los $1.800.000.

