Fiscalía investigará ataques de disidencias de Iván Mordisco en Buenos Aires, Cauca

Fiscalía investigará ataques de disidencias de Iván Mordisco en Buenos Aires, Cauca

La investigación será asumida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, ante la gravedad de los hechos y el impacto directo sobre los habitantes de la zona.

