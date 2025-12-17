Fiscalía investigará ataques de disidencias de Iván Mordisco en Buenos Aires, Cauca

La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una noticia criminal para indagar los ataques y hostigamientos atribuidos a las disidencias de alias Iván Mordisco contra la población civil del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. La investigación será asumida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, ante la gravedad de los hechos y el impacto directo sobre los habitantes de la zona.

La decisión se produce luego de una incursión armada que derivó en un intenso ataque contra la estación de Policía del municipio, acción que se prolongó durante varias horas y que dejó a la población en una situación de alto riesgo. Durante los enfrentamientos, los habitantes de Buenos Aires quedaron atrapados en medio del fuego cruzado entre integrantes de la Fuerza Pública y los disidentes armados.

De acuerdo con los reportes oficiales, el temor se apoderó del casco urbano cuando los ataques se intensificaron y los disidentes bloquearon las principales vías de acceso al municipio, impidiendo la movilidad y el ingreso oportuno de ayuda. Ante este escenario, decenas de familias tuvieron que confinarse en sus viviendas para proteger sus vidas, en medio del pánico generado por los disparos y las explosiones.

Buenos Aires, Cauca Foto: Captura de pantalla

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el departamento del Cauca, explicó que uno de los aspectos más críticos de la situación fue la demora en la llegada del apoyo necesario para repeler el ataque. Según detalló, el refuerzo tardó aproximadamente cinco horas y media, debido a una combinación de factores adversos.



Entre las razones expuestas por el oficial se encuentran sabotajes en las vías terrestres, la instalación de emboscadas previamente preparadas por los grupos armados y condiciones meteorológicas que impidieron el uso inmediato de apoyo aéreo. Estas circunstancias, señaló, dificultaron de manera significativa la respuesta oportuna de las autoridades frente a la incursión armada.

“Somos inocentes, por favor ayúdenos”: clamor de habitante de Buenos Aires en medio de ataque armado

Además del impacto en materia de seguridad, el ataque dejó afectaciones materiales en la infraestructura policial y en bienes del municipio. Frente a esta situación, el coronel Bedoya anunció que en las próximas horas iniciará gestiones ante el Gobierno nacional para obtener apoyo financiero que permita reparar los daños ocasionados durante los enfrentamientos.

Mientras avanzan las investigaciones penales para establecer responsabilidades por los hechos violentos, las autoridades mantienen presencia en la zona con el objetivo de restablecer el orden público y brindar garantías de seguridad a los habitantes de Buenos Aires, quienes siguen a la espera de medidas que eviten la repetición de este tipo de acciones armadas.